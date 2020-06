Dal 1 luglio si applica il nuovo limite di 7m2/utente in tutti gli stabilimenti balneari della Città di Lugano. Aumentano i posti disponibili e si riattivano tutti gli abbonamenti annuali e stagionali

Quale diretta conseguenza degli allentamenti decisi dal Consiglio Federale lo scorso 19 giugno 2020, viene di fatto a cadere in ambito Sport l'obbligo di garantire il limite di 10 m2 di spazi per singole utente all'interno delle strutture balneari. Di fatto verrebbero a cadere tutte le limitazioni imposte nelle scorse settimane con il solo obbligo di poter valutare il rispetto all'interno di ogni bagno pubblico del mantenimento di 1,5 m di distanza sociale tra le persone. Il Municipio di Lugano ed il Consiglio di Stato del Canton Ticino, segnatamente tra la Divisione Sport e lo Stato Maggiore di condotta Cantonale, hanno discusso negli scorsi giorni della situazione specifica per il nostro Cantone, allineandosi verso una scelta di maggior prudenza. Come indicato dalla risoluzione governativa allegata, anche Lugano si adegua alla misura imposta dal Cantone ed a partire dal 1 luglio applicherà la regola dei 7 m2/utente in tutte le proprie strutture balneari.



I posti istantanei disponibili nelle varie strutture, acquistabili su prenota.lugano.ch. o direttamente alle casse, in caso di disponibilità, diventano i seguenti:



Lido di Lugano: da 1600 a 2200 posti

Piscina di Carona: da 1800 a 2500 posti

Lido Riva Caccia e San Domenico: da 63 a 100 posti



Con l'aumento di posti istantanei disponibili al Lido di Lugano e Carona viene rivista la politica degli abbonati sospesa con l'apertura dello scorso 20 giugno.



Dal 1 luglio verranno di nuovo attivati tutti gli abbonamenti annuali/stagionali anche di coloro che non sono possessori delle cabine del Lido o di Carona e, rispettando l'obbligo di presentarsi entro le 10.00 del singolo giorno di frequenza prescelto o registrandosi su prenota.lugano.ch , potranno di nuovo fruire delle due strutture (tale diritto è sospeso per Lido Riva Caccia e San Domenico). In caso di abbonamenti scaduti nelle scorse settimane o in scadenza nel corso del periodo di apertura dei lidi (20 giugno-20 settembre) sarà data la possibilità di rinnovo direttamente alle casse del Lido /Carona. Sono escluse le emissioni di nuovi abbonamenti mentre rimangono sospesi gli abbonamenti famiglia fino al 21 settembre 2020.