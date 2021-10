Una Mercedes regolarmente posteggiata ha improvvisamente preso fuoco quest’oggi verso le 12.30 in via Senago a Pazzallo. In breve tempo l'auto è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano che hanno domato il rogo e raffreddato le lamiere. La polizia ha effettuato i rilievi del caso. Le cause che hanno generato l’incendio non sono al momento note. Nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche.