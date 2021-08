Come farà a passare? Vien da chiedersi questo, pensando alla sempre più concreta ipotesi di prolungare il tracciato del tram dalla pensilina fino al Campo Marzio attraverso viale Cattaneo. Viale che non è fra i più ampi, né fra i meno trafficati della città. Ne abbiamo parlato con Mauro Ferella Falda, l’ingegnere che sta analizzando gli effetti delle ultime modifiche al Piano viario di Lugano e che i flussi di quella zona li conosce bene. Proprio i recenti cambiamenti al PVP – voluti dal Municipio per sgravare corso Elvezia, che tuttavia in certi orari continua ad essere molto intasato – hanno portato a un incremento del numero di auto lungo viale Cattaneo verso il centro. Va meglio in direzione opposta, anche se l’accesso all’autosilo di piazza Castello e il traffico verso l’Italia, a volte,...