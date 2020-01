(Aggiornato alle 13.50) - Un fatale incidente della circolazione è avvenuto giovedì mattina, attorno alle ore 11:15, a Cortivallo-Sorengo. Stando alle prime informazioni raccolte un’anziana conducente che circolava su via Moretto a bordo di una VW immatricolata in Ticino, per motivi da stabilire, una volta immessasi nella rotonda, ha perso il controllo del veicolo che é andato a schiantarsi contro un muro. Immediato l’intervento dei soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure alla sventurata, ma non hanno potuto far altro che constatarne la morte.