(Aggiornata alle 16.36) Un’auto ha preso fuoco poco prima delle 15 sulla A2 tra Rivera e la Galleria del Dosso di Taverne, a Sigirino. Sul posto, come comunica la polizia, sono intervenuti i pompieri di Lugano per le operazioni di spegnimento della fiamme. Il rogo ha completamente distrutto la vettura, ma non si registrano feriti.