Il traffico mattiniero in zona Agno è stato ulteriormente complicato, questa mattina, da un’auto in fiamme che, fortunatamente, non ha causato feriti. Il conducente di una Chrysler che viaggiava su via Regina in direzione di Bioggio, attorno alle 07:00, ha notato del fumo uscire dal vano motore e si è fermato. In breve tempo le fiamme hanno travolto l’auto e fortunatamente lui è riuscito a mettersi in salvo.