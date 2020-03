Un incidente è avvenuto questa sera attorno alle 19 a Ponte Capriasca, in via Antonio da Ponte. Stando alle prime informazioni, il conducente di una Dahiatsu immatricolata in Ticino ha urtato il cordolo laterale rovesciandosi sul fianco. Il conducente è uscito illeso dal sinistro. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano che hanno messo in sicurezza la scena e provveduto a recuperare liquidi e detriti del veicolo accidentato.