La sezione luganese di ForumAlternativo è «fortemente preoccupata per la pressione che il municipio sta producendo in ottica di uno sgombero».

«Ribadiamo - aggiungono - che il primo atto deve essere quello di riconoscere ufficialmente il diritto di esistere sul territorio della città. È solo con questo atto ufficiale che si potrà esigere un dialogo per un eventuale accordo. C’è tutto il tempo per trovare soluzioni condivise senza adottare misure di forza che non faranno altro che ingaggiare uno scontro sociale lesivo per tutti!».