Innanzitutto, Gobbi ha spiegato che lo scorso 3 marzo il Governo ha deciso il versamento di un contributo ricorrente di 50 mila franchi l’anno a sostegno delle spese logistiche del Comune di Lugano per gli anni 2021-2024, come versato anche negli anni precedenti.

Per quanto riguarda la sede alternativa, «il 3 ottobre 2018 il Consiglio di Stato aveva confermato al comune di Lugano la disponibilità a condividere la ricerca di spazi adeguati da adibire a sede del centro sociale». Lo speciale gruppo di lavoro – nel quale operano anche tre funzionari delegati da DSS, DECS e DI - «ha avuto modo di fornire al Municipio alcune osservazioni che specificavano le caratteristiche che una sede alternativa da proporre al CSOA avrebbe dovuto avere». Per esempio, «tipologia, contenuto degli spazi, metratura minima e accessibilità». In base a queste caratteristiche, il gruppo di lavoro ha preso atto «della mancanza, in zona Luganese, di spazi cantonali disponibili a tale fine, condividendo con il Municipio di Lugano alcune proposte da eventualmente considerare, seppure con alcune criticità».