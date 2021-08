È un periodo ancora complicato per chi vuole organizzare eventi di grande portata, anche perché fino a giugno non si sapeva se l’emergenza sanitaria avrebbe permesso lo svolgimento di manifestazioni di questo tipo, e in che forma. Ma gli organizzatori di Autonassa non hanno gettato la spugna, si sono rimboccati le maniche e sono riusciti a mettere in piedi una quarantesima edizione con i fiocchi._«Il COVID ci divide - ha spiegato Roberto Mazzantini - ma la passione per i motori ci unisce». Il riferimento è alla grande novità di questo 2021: l’unione tra Autonassa e Nassa Boat Show, che verranno organizzati in contemporanea. Dal 2 al 5 settembre le due manifestazioni animeranno le vie del centro. Ad Autonassa - organizzata dal Gruppo luganese di UPSA (l’Unione professionale svizzera dell’auto) e dall’Associazione via Nassa, in collaborazione con la Città di Lugano - parteciperanno 39 case automobilistiche che esporranno nientemeno che 147 modelli per tutte le tasche.