Negli ultimi cinque mesi, a Lugano, 2.080 pacchi, per un totale di 28 tonnellate, sono stati consegnati in modo intelligente. È il bilancio provvisorio del progetto avviato la scorsa estate dalla Città insieme alla Camion Transport di Cadenazzo. Avete mai fatto caso al container piazzato nel parcheggio dei bus in via Ciani, di fronte allo stadio di calcio? Là, ogni mattina, convergono i mezzi di varie aziende che devono portare le loro merci in centro o in altri quartieri di Lugano, da Pregassona fino a Barbengo. Convergono e poi si fermano, perché a finire il lavoro per tutti ci pensa un mezzo elettrico della Camion Transport. I vantaggi per l’ambiente, la fluidità del traffico e la qualità di vita in città sono evidenti. Semplice, vero? Non proprio. Serviva più spazioGiuseppe Di Iorio, responsabile...