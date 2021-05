Abbiamo raggiunto Karin Valenzano Rossi, capodicastero Sicurezza di Lugano, per un commento a quanto sta accadendo: «Avevamo detto che non avremmo più tollerato disordini» le sue parole riguardo ai manifestanti. «Dopo la manifestazione, che sembrava essersi svolta pacificamente, hanno deciso di compiere un reato occupando uno stabile privato. Siamo quindi dovuti intervenire. Abbiamo fatto tutto quello che si poteva per trovare una soluzione diversa, ma questa è stata la loro risposta. E l’autorità deve fare rispettare la legge per tutti».

Valenzano Rossi, quando parla di aver fatto tutto il possibile, ha in mente un episodio preciso. «Lunedì scorso con il collega Filippo Lombardi ci siamo recati all’ex Macello per aprire personalmente un dialogo, avanzando ipotesi alternative, e sei o sette persone hanno ascoltato quello che avevamo da dire, affermando che poi ne avrebbero parlato nella loro assemblea. Noi non abbiamo più sentito niente da parte loro, benché abbia continuato a fare appelli al dialogo nei giorni successivi. La loro risposta l’abbiamo vista oggi, con la nuova occupazione».

La decisione di sgomberare l’ex Macello era pianificata? «No, è nata in giornata, in risposta all’occupazione dello stabile ex Vanoni».

Le operazioni di sgombero sono tutt’ora in corso e, ci riferisce la municipale, non risulterebbe siano finora accaduti fatti gravi negli scontri. La situazione è quindi ancora in evoluzione.

©CdT.ch - Riproduzione riservata