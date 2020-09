Emergono nuovi particolari sulla rapina avvenuta a Lugano in via Bossi il 28 agosto scorso, quando tre uomini hanno minacciato un 18.enne e un 20.enne, facendosi poi consegnare il portafoglio.

Alla luce degli ultimi sviluppi dell'inchiesta, non si esclude ora che ulteriori rapine possano essere state commesse dagli imputati. Si invitano pertanto eventuali vittime che non hanno ancora sporto denuncia (anche per casi tentati e fortunatamente non riusciti) a contattare la polizia cantonale allo 0848 25 55 55.