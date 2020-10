Bioggio comincia a preoccuparsi. L’annunciata partenza della TE Connectivity è un’altra tegola finanziaria dopo l’addio della Kerr lo scorso luglio e soprattutto del gruppo Kering nel maggio del 2019, dopo il quale il Comune aveva deciso di abbassare il moltiplicatore dal 59% al 57%. Il coronavirus non migliora certo i conti e poi ci sono gli investimenti già programmati, come la costruzione del nuovo asilo che costerà 9 milioni. Il Consiglio comunale ne parlerà nella sua prossima seduta e sarà inevitabile allargare il discorso alla situazione generale che sta vivendo Bioggio. Un discorso che abbiamo voluto anticipare insieme a quattro membri del Legislativo.«Più intraprendenza»Per Pietro Poretti (PPD) la partenza della TE «è l’ennesima pessima notizia», ma a metterlo più in apprensione è...