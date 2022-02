Badaracco ascoltato in procura

Oggi pomeriggio il vicesindaco Roberto Badaracco è stato ascoltato dalla procuratrice pubblica Marisa Alfier - in qualità di persona informata sui fatti - in merito all’inchiesta aperta a seguito dell’occupazione dell’ex Macello, il 29 dicembre, da parte degli autogestiti. Il vicesindaco, da noi contattato, non ha potuto commentare visto che il Ministero pubblico gli ha chiesto di rispettare il segreto istruttorio. È comunque molto probabile che la Procura l’abbia convocato per avere un quadro più preciso di quanto accaduto in quelle ore e capire anche il contesto in cui hanno agito gli autogestiti. A livello oggettivo infatti non sembra esserci molto da chiarire: la violazione di domicilio da parte dei molinari appare piuttosto palese. Ma le circostanze potrebbero incidere sulla decisione...