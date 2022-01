«Il vicesindaco di Lugano Roberto Badaracco con il suo comportamento oltre a non rispettare la collegialità del Municipio ha messo il sindaco Michele Foletti in una situazione di pericolo». Perché? Perché «Nella serata di lunedì 2 gennaio 2022, si è tenuta l’ennesima manifestazione non autorizzata davanti all’Ex-Macello ma soprattutto, come in precedenza con Borradori, il sindaco si è visto arrivare sotto casa i molinari con cori di insulti ma anche inneggiando al vicesindaco». I virgolettati con le gravi accuse mosse all’esponente liberale provengono da una nota diffusa dal gruppo leghista in Consiglio comunale a Lugano.