Badaracco: «Ridicolo, si è raggiunto il limite»

Il vicesindaco di Lugano Roberto Badaracco risponde al comunicato stampa della Lega dei ticinesi. «Con il suo comportamento – sottolineava il gruppo del movimento di Via Monte Boglia in Consiglio comunale - oltre a non rispettare la collegialità del Municipio ha messo Michele (Foletti, ndr) in una situazione di pericolo». Questo in relazione soprattutto alla manifestazione di ieri sera, in cui alcuni simpatizzanti dell’autogestione si sono recati sotto la casa del sindaco Foletti e lo hanno contestato.