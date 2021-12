(Aggiornato alle 12.36) «Anche io questa mattina sono rimasto sorpreso dallo sgombero dell’ex Macello. Soprattutto perché ieri in Municipio era stato formalizzato il fatto che oggi avrei preso contatto con gli autogestiti per aprire un dialogo». Sono parole, queste, del vicesindaco Roberto Bardaracco. Il politico PLR ieri, mentre era in corso l’occupazione dello stabile, era stato contattato dagli autogestiti. Una cosa, questa, che non si vedeva, tra l’altro, da diversi anni, e che lasciava presagire la possibilità che proprio Badaracco fungesse da mediatore tra l’Esecutivo e gli anarchici. Stando a nostre informazioni, Badaracco avrebbe perfino inviato un SMS agli autogestiti che si trovavano all’interno dell’ex Macello chiedendogli di stare tranquilli e assicurandogli che di notte non si...