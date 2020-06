Verso le 16, forse sollecitata da qualcuno preoccupato per il non rispetto di distanze sociali e norme relative al coronavirus, la polizia è infatti giunta in forze a Brusino e ha fatto evacuare completamente il parco. L’operazione si è svolta senza particolari problemi anche se, stando a nostre informazioni, più di un avventore è restato perplesso dalla decisione. Il parco di Villa Patria non è infatti un lido pubblico, ma un’area accessibile senza limitazioni, gratuitamente e non sorvegliata. Vista la pandemia in corso sono però presenti più cartelli che invitano al rispetto di distanze sociali e altre regole.