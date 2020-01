Lega e UDC come noto il 5 aprile correranno sulla stessa lista per il Municipio. Il movimento di via Monte Boglia non ha ancora ufficialmente formalizzato i suoi 4 candidati (che però quasi certamente saranno i tre municipali uscenti - il sindaco Marco Borradori, Michele Foletti e Lorenzo Quadri - e la granconsigliera Sabrina Aldi), mentre l’UDC ieri sera ha presentato i tre nomi che figureranno sulla lista. E non ci sono grandi sorprese visto che per il Municipio si sono messi a disposizione gli attuali tre consiglieri comunali. I democentristi saranno dunque rappresentati da Raide Bassi, Tiziano Galeazzi e Alain Bühler. Tre nomi che, appunto, affiancheranno i quattro leghisti in una lista che punta a mantenere la maggioranza relativa di destra in Municipio. Nomi tra l’altro che, a livello elettorale, hanno un peso specifico abbastanza importante. Candidati che dunque non intendono fungere unicamente da comparse.



La lista provvisoria per il Consiglio comunale

Ecco i candidati UDC al Municipio (la lista completa verrà consegnata in Cancelleria il 27 gennaio)



Andreetti Paolo