Bedano: dal sogno all'aula penale

Il progetto di costruire un centro polisportivo a Bedano è naufragato da tempo e finito nel dimenticatoio, ma non per la Magistratura. È tornato sotto i riflettori oggi in aula penale a Lugano, dove è iniziato il processo a carico di colui che era stato il promotore dell'opera. Lunga la serie di accuse a suo carico: truffa, amministrazione infedele aggravata, cattiva gestione, falsità in documenti, falsa testimonianza, esercizio abusivo della professione di fiduciario, infrazione alla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, grave infrazione alle norme sulla circolazione e frode fiscale. Gli inquirenti, tra le varie cose, lo ritengono colpevole di aver usato «per scopi estranei al progetto» 330 mila franchi riconducibili a un suo socio nel frattempo deceduto, nonché per aver ottenuto con l'inganno un sussidio di 45 mila franchi dall'Ufficio regionale di collocamento dichiarando, «contrariamente al vero», di aver assunto alcuni dipendenti. L'imputato è difeso dall'avvocato Fulvio Pezzati, mentre la pubblica accusa è sostenuta dal procuratore Andrea Gianini. Presidente della Corte (Assise Criminali) Francesca Verda Chiocchetti.