Ieri sera il Consiglio comunale di Bedano ha detto sì a larghissima maggioranza (19 favorevoli, un astenuto), mentre a Gravesano vi è stata qualche opposizione in più (11 favorevoli, 7 contrari, un astenuto: il progetto è inviso particolarmente alla Lega dei ticinesi).

Quanto ai prossimi passi, ora i due Municipi manderanno una risoluzione al Consiglio di Stato, il quale la approverà (è poco più di una formalità, dato che il progetto aggregativo è condiviso a livello governativo, rientrando nel Piano cantonale delle aggregazioni) e fisserà la data per la votazione nei due comuni. Questa avrà carattere consultivo (non sarà cioè vincolante) e in base ai risultati il Consiglio di Stato proporrà al Gran Consiglio di approvare o respingere il progetto.