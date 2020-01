La porta lasciata socchiusa si è chiusa del tutto, almeno per questa volta. Paolo Beltraminelli non correrà per il Consiglio comunale di Lugano. L’ex consigliere di Stato e già municipale della Città aveva parlato di un suo possibile ritorno a Palazzo civico (lato Legislativo) dopo aver perso il suo posto in Governo a favore di Raffaele De Rosa lo scorso aprile. Sollecitato dalla base, il presidente ad interim del PPD cittadino Angelo Jelmini ha posto a Beltraminelli la fatidica domanda, ma la risposta, dopo un confronto sul periodo che sta passando il partito e sulle sfide che lo attendono, è stata un «no, grazie». Sarà sulla lista dei proponenti, come lo stesso Jelmini.