Era nell’aria, e ieri è stato confermato. A Lugano c’è un ritorno in politica di peso ed è quello dell’ex consigliere di Stato (ed ex municipale di Lugano) Paolo Beltraminelli, che ha deciso di mettersi nuovamente in gioco e di candidarsi per il Consiglio comunale. Un ritorno che si aggiunge a quello di Filippo Lombardi. L’ex senatore - come noto - si è messo a disposizione per il Municipio (con lui, come riferito nell’edizione del 23 gennaio, ci saranno anche Angelo Bernasconi, Benedetta Bianchetti, Nadia Ghisolfi, Lorenzo Pianezzi, Laura Tarchini e Stefano Dias in rappresentanza dei Verdi Liberali).