«Bevevo e appiccavo incendi per sfogare la rabbia»

«Pensavo che l’alcol mi desse forza, in realtà ero un’alcolista che non ha mai accettato di esserlo». Si racconta così, con la voce spesso rotta dall’emozione, la 55.enne del Luganese finita oggi davanti alla Corte delle assise criminali di Lugano, presieduta dal giudice Mauro Ermani, con l’accusa di ripetuto incendio intenzionale e guida in stato di inattitudine.

Tra il febbraio del 2016 e l’aprile di quest’anno, la donna ha appiccato sei incendi (e ha tentato di appiccarne un settimo) nei boschi di Sonvico e in quelli di Lodano in Vallemaggia. Il modus operandi era sempre lo stesso: si recava con l’auto nella zona boschiva, sceglieva un luogo appartato, raccoglieva foglie e rami secchi e gli dava fuoco con un accendino. Poi abbandonava il bosco, lasciando l’incendio fare il suo corso. In quattro occasioni per spegnere il rogo si è reso necessario l’intervento dei pompieri ma, per fortuna, non si sono mai registrati danni a persone o abitazioni. Solo una volta la donna non ha appiccato il fuoco in una zona boschiva, ma ha preso di mira il giardino di una vicina, dove ha incendiato una palma. Un episodio, quest’ultimo, definito dal giudice «particolarmente preoccupante». Ad essere sempre uguale non era solo il modus operandi ma anche lo stato psicofisico dell’imputata: si recava sul luogo dove avrebbe compiuto il reato guidando la sua auto ubriaca.

Quello che la donna ha con l’alcol è un problema che dura da trent’anni, trent’anni scanditi da otto ricoveri e da cure sia con medicinali per disintossicarsi che con antidepressivi e benzodiazepine. Ad acuire il suo malessere, questa primavera, c’è stato il lockdown che le ha impedito di lavorare aggiungendo solitudine alla solitudine. Ed è in pieno lockdown che la donna è stata arrestata (dopo che aveva appiccato l’ennesimo incendio) in seguito alla segnalazione di un vicino che l’aveva notata in strani atteggiamenti. Dopo l’arresto, la 55.enne ha confessato tutto. «Se non fosse intervenuta la polizia non so cosa l’avrebbe fermata», ha detto il giudice Ermani chiedendo poi le motivazioni dell’agire della donna, ben illustrate anche dalla perizia psichiatrica che ha diagnosticato un disturbo borderline della personalità. «Non mi sentivo capita, - ha spiegato - ero arrabbiata e così bevevo e poi appiccavo il fuoco».

Secondo l’accusa, sostenuta dalla procuratrice pubblica Pamela Pedretti, «il consumo di alcol è stato più volte minimizzato dall’imputata» che però in fase di interrogatorio ha dichiarato di «diventare un’altra persona» quando beve. «La sua è una colpa grave perché ha agito per motivi egoistici incurante del fatto che avrebbe potuto fare male a qualcuno: ora la speranza è che abbia compreso di aver bisogno di aiuto». Per questo Pedretti ha chiesto una pena di 3 anni e mezzo di carcere e un trattamento stazionario senza opporsi alla sostituzione della pena con il trattamento. Dal canto suo la difesa, sostenuta dall’avvocata Gabrielle Maddalena, ha proposto una pena non superiore ai 18 mesi interamente sospesi in favore di tale trattamento. «Perché una pena - ha detto - non può avere l’effetto di una terapia: i suoi reati sono tutti in relazione con le sue turbe psichiche e per questo l’imputata ha bisogno di essere aiutata».

Ma il giudice Mauro Ermani ha però optato per una pena più lunga: 4 anni sospesi a favore di un trattamento stazionario per curare non solo l’abuso di alcol ma anche il disturbo psichico che affligge la donna. «Guardando solo ai reati - ha detto - dovremmo infliggere una pena ancor più severa perché l’incendio è un reato grave. Bisogna inoltre tenere conto che quando l’imputata ha appiccato i roghi stava già seguendo un percorso psicoterapeutico». Il giudice ha accettato però una scemata imputabilità e considerato la collaborazione dimostrata dalla donna in fase d’inchiesta e la volontà di curarsi. «Il trattamento, - ha messo in guardia il presidente della Corte, - non sarà un percorso facile».

La donna, che da aprile si trova in carcere, si è detta pentita e dispiaciuta. «Sono pronta a curarmi, rialzarmi e ricominciare - ha detto - e sono pronta a farlo per me, per le mie figlie e i miei nipoti».

©CdT.ch - Riproduzione riservata