In considerazione del grande favore riscosso dalle misure di sostegno introdotte per promuovere l’acquisto di biciclette elettriche e la mobilità lenta in città, il Municipio ha deciso di incrementare il credito annuale di 60.000 franchi destinato agli incentivi dotandolo di ulteriori 40.000 franchi. In totale il contributo stanziato per il 2020 ammonta quindi a 100.000 franchi, lo rende noto lo stesso Esecutivo cittadino in una nota.