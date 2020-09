La Città organizza martedì 15 settembre all’Autosilo Motta, in via San Lorenzo, un’asta pubblica di biciclette. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore di associazioni umanitarie attive sul territorio. I velocipedi che saranno battuti all’asta sono giunti al termine di giacenza nel deposito oggetti smarriti della Polizia Città di Lugano.

in via San Lorenzo a Lugano. Le biciclette potranno essere visionate in loco il giorno dell’asta, dalle ore 13 alle 14. Il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza a favore di associazioni umanitarie che operano sul territorio. I veicoli invenduti saranno donati all’Associazione Dédomé di Don Frank, con sede a Pregassona.