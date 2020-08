Un’idea nata per caso, un tardo pomeriggio di maggio durante un allenamento in montagna, tra due amici. Un’idea che si concretizza subito, grazie alla collaborazione tra Scenic Trail Ticino e il Gruppo Corriere del Ticino, proponendo oggi una prima assoluta per il mondo podistico ticinese: 10 km da Bidogno alla Capanna Monte Bar.

Prova esigente, dove la gestione dello sforzo nel superare gli 800 metri di dislivello diventa un’arte da equilibrista: chi va «fuori giri» paga il conto alla fine anche perché oggi la giornata era particolarmente afosa. E allora l’ascesa è tutto un entrare dentro di sé, percepire ogni minimo segnale del proprio corpo, capire fin dove si può osare per dare tutto senza però correre il rischio di crollare.

Resta però la grandiosità del paesaggio che al Monte Bar, lo sappiamo tutti, è qualcosa di intimamente vero: «È una prova davvero splendida in un contesto eccezionale», sono le prime parole piene di entusiasmo di Patrizia Besomi, atleta di casa molto nota e grande esperta di prove di endurance, giunta seconda al traguardo alle spalle di Claudia Riem.

Le fa eco anche il vincitore assoluto tra gli uomini, Michele Belluschi di Figino-Serenza (CO), figlio di Elio, grande mezzofondista attivo negli anni Ottanta e conosciuto anche da noi per le molte partecipazioni alla Media Blenio. «Non ero mai stato qui ma devo dire che il percorso è davvero molto suggestivo».

Belluschi, che solo una settimana fa è giunto terzo assoluto nella prova internazionale all’Alpe d’Huez, chiude in 46’11’’, precedendo il connazionale Manuel Bonardi (50’36’’). Ex triatleta e ciclista, Bonardi era già stato qui vivendo però un’esperienza non del tutto positiva: quattro anni fa, con la sua bici, ha mancato una curva in discesa rischiando grosso. Oggi è tornato da protagonista ed è stata per lui l’occasione di riconciliarsi con la montagna.

Terzo al traguardo il simpatico 38.enne venezuelano Jhonnathan Da Silva esperto negli ultra trail e che, di passaggio nel nord Italia, ha saputo della gara solo il giorno prima grazie ad Instagram. Nello spettacolo lo spettacolo, quindi, con tanti atleti di casa nostra, in tutto oltre un centinaio, tra cui Alessandro Colombi, CEO del Gruppo Corriere del Ticino, che malgrado una forma fisica invidiabile non ha gradito le alte temperature: «Mi aspettavo un tempo sotto l’ora o per lo meno vicino al mio personale ottenuto in allenamento di 1h02’, ma oggi le condizioni erano davvero troppo difficili», ha detto Colombi al termine dello sforzo.

Anche per Claudia Riem sono necessari alcuni minuti per riprendersi. Un po’ di liquidi e poi torna il sorriso e la soddisfazione: «Per gareggiare ho recuperato un paio di scarpette per la corsa su asfalto di una decina di anni fa...», ci dice sorridente questa atleta che vanta grossi risultati in carriera, ricordiamo solo un secondo posto ai Campionati svizzeri di mezza maratona.

«Sono contenta di essere qui oggi e di avere vinto anche se negli ultimi anni amo sì muovermi nella natura, ma in una forma più lenta e contemplativa, godendomi il paesaggio e scattando delle foto». Un’evoluzione sportiva più «slow» dove ogni tanto, tuttavia, ci sta anche il confronto agonistico.

Claudia Riem a destra (prima classificata) e Patrizia Besomi a sinistra (seconda) © Nicola Pfund

