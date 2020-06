Avrebbe riportato ferite serie ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita, il ciclista rimasto coinvolto in una caduta mentre percorreva, insieme ad altri ciclisti, un sentiero nei boschi sopra Pura. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media lo sventurato, per motivi da stabilire, ha perso il controllo della bici uscendo di strada e finendo in una scarpata sottostante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della REGA con un elicottero che hanno recuperato il ferito per poi trasportarlo al pronto soccorso. La Polizia cantonale ha effettuato i rilievi del caso.