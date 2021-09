In prossimità delle scuole la maggioranza degli utenti della strada si muove con prudenza rispettando i limiti e le norme di sicurezza. Questo è il dato positivo che emerge dal consuntivo dell’operazione «Bimbi sicuri» promossa dalla Polizia Città di Lugano in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. Un’iniziativa importante che, ricorda la Polizia comunale in un comunicato, è stata svolta in sintonia con la campagna nazionale per un percorso casa-scuola sicuro.