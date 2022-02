A chi ogni giorno transita sulla strada Regina non è di sicuro sfuggito il nuovo look della casa Rossa (Ciosso Soldati) di Bioggio. Negli scorsi giorni sono state tolte le impalcature, mostrando a tutti un’opera di cui in comune si parla da decenni. A partire dal mese di aprile il nuovo centro multifunzionale accoglierà la sede della polizia Malcantone Est e uno studio medico, mentre per l’inaugurazione vera e propria - ci ha spiegato il sindaco Eolo Alberti - occorrerà attendere settembre. «Vogliamo aspettare la completa conclusione dei lavori e non intasare troppo il calendario degli eventi previsti a Bioggio». Già, perché con l’allentamento delle misure anti-COVID la vita in paese sta riprendendo. «E ora è il momento di tornare ad organizzare tutte quelle manifestazioni che in questi due...