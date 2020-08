A Bissone si lavora senza tregua per mettere in sicurezza la zona interessata da una colata di fango. Sono proseguite sabato mattina le operazioni dei Pompieri di Melide, unitamente ad una ditta specializzata nella pulizia delle canalizzazioni, per mettere in sicurezza la zona dove venerdì è scesa una colata di fango e detriti. Stando a Rescue Media, tre case, due delle quali di vacanza, sono state giudicate inagibili dalla geologa Cantonale. Il rischio è che l'accumulo di detriti e fango posto a monte delle case, possa cadere a valle, travolgendo le abitazioni. Lunedì si deciderà come proseguire alla bonifica della zona, difficilmente raggiungibile con i mezzi meccanici.