È il 26 novembre, il quarto venerdì del mese. Un giorno dal significato particolare, almeno dal lato commerciale: è il Black Friday e i negozi di tutto il mondo si sono preparati ad aprire le porte a orde affamate di saldi. Il Ticino non è stato da meno e al centro commerciale di Grancia, addobbato con cartelloni neri dalle percentuali più o meno generose, abbiamo parlato con alcuni dei clienti. L’impressione? Nel secondo Black Friday pandemico, la voglia di fare grandi acquisti non è alta come si sarebbe potuto immaginare: nessuna grande coda all’entrata, vuoti i parcheggi prima delle 9, pochi i sacchetti. Forse anche perché parlare di «Black Friday» non è esattamente corretto: ai ticinesi molti negozi hanno proposto un’intera settimana di saldi speciali, una vera e propria «Black Week».

E poi c’è chi, invece di puntare sulle promozioni del Black Friday, gioca sulla sostenibilità: Buyback Friday IKEA. Si tratta di mobili che non servono più, anche se sono in buone condizioni, e invece di buttarli via viene data loro la possibilità di una seconda vita nel Circular Hub dei negozi IKEA. Durante la promozione (valida fino a 5 dicembre 2021) i soci IKEA Family possono registrare online i loro mobili, riportarli in negozio e riceveranno un buono per il riacquisto. Già l’anno scorso circa 10.000 mobili sono stati restituiti per ricevere una «seconda vita».