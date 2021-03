Con l’obiettivo di approfondire la tematica, la Polizia Città di Lugano ha contattato il Ministero Pubblico e il Veterinario cantonale per valutare l’entità delle denunce o delle segnalazioni relative a bocconi avvelenati sul territorio di Lugano. La risposta è stata che al Ministero Pubblico è giunta un’unica segnalazione a Viganello, già menzionata nei media, mentre nessuno si è rivolto al Veterinario cantonale per animali domestici deceduti per avvelenamento. Purtroppo finora non vi sono dunque elementi o riscontri oggettivi per poter valutare la diffusione del fenomeno sul territorio comunale e cantonale.