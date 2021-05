Borradori: «Che farò tra tre anni? Ora pensiamo al lavoro...»

Otto anni da sindaco di Lugano. Con i tre che lo attendono, andrà in doppia cifra. E poi? Marco Borradori preferisce non sbilanciasi, ma le sue parole fanno pensare. Preferisce concentrarsi sui prossimi mille giorni, che sono comunque ancora tanti. E i progetti non mancano, come la sua motivazione a portarli a termine.

Signor sindaco, questa legislatura breve sarà probabilmente dominata dai dibattiti sullo stadio, sul polo congressuale e sul passaggio dell’aeroporto ai privati. Tra gli altri progetti sul tavolo, a quali tiene di più?«Il mio auspicio è quello di fare passi avanti importanti su due temi in particolare. Uno è la pianificazione del centro e del lungolago, con la scelta sulla pedonalizzazione e la valorizzazione del quai che potrebbero essere uno spartiacque importanti rispetto...