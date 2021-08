Marco Borradori è il sesto sindaco di Lugano a morire mentre è in carica. Il primo caso risale al 1876, quando spirò Carlo Frasca (alla guida del Comune dal 1862). Nel 1888 muore Carlo Battaglini e la stessa sorte tocca al suo subentrante (Girolamo Vegezzi) nel 1899, stroncato da una polmonite. Il 7 ottobre 1919 muore invece Emilio Rava, eletto nel 1910 dopo un periodo estremamente turbolento in città (l’anno prima quasi tutti i municipali si erano dimessi per delle lotte interne).