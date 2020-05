Per due mesi il virus ha fatto di Lugano una città blindata, semideserta. Cosa significa essere sindaco in questo periodo? Come si vivono le notizie dei morti e dei contagi? E le immagini di città vicine, Brescia e Bergamo, con i furgoni dell’esercito incolonnati? Ne abbiamo parlato con Marco Borradori.

Spesso ci accorgiamo del valore di qualcosa solo quando questa viene a mancare. Il coronavirus per mesi ci ha privato delle nostre «tanto bistrattate» città. Delle piazze. Dei luoghi d’incontro. Ha l’impressione che Lugano andrà «trattata» - e pianificata - in modo diverso nei prossimi anni dopo quello che abbiamo vissuto?

«Certamente sì. Così come l’esperienza del virus ha un impatto personale e soggettivo, essa ha avuto anche un impatto collettivo e pubblico. Il lato positivo che abbiamo colto...