Il sindaco di Lugano Marco Borradori nella serata di sabato si è espresso in merito al coronavirus con un post sulla sua pagina Facebook. La notizia importante è che - si legge - «in accordo con l’Ufficio del medico cantonale e della Polizia, il Cantone ha rilasciato il suo preavviso favorevole per «il piccolo spazzacamino» in programma domenica 1. marzo al LAC di Lugano».