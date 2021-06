Lo sgombero e la demolizione di parte dell’ex Macello sembrano aver rafforzato il movimento anziché indebolirlo. Si aspettava che tutto questo sarebbe successo quando, in marzo, avete iniziato l’iter per disdire la convenzione?«Sapevamo che uno sgombero, perché ripeto ancora una volta che la demolizione non era mai rientrata in linea di conto, avrebbe portato a una situazione del genere. Forse non di queste dimensioni visto che la demolizione ha sicuramente giocato un ruolo emotivo maggiore. Non dobbiamo comunque mai dimenticare perché abbiamo deciso di disdire la convenzione. Alla base di quella scelta ci furono due episodi violenti da cui il centro sociale non ha mai preso le distanze. Abbiamo iniziato informando della nostra intenzione di disdire la convenzione e siamo poi passati, senza...