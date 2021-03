Ancora fiamme nei boschi del Luganese. Dopo l’incendio di questo pomeriggio nei pressi del Parco Vira a Savosa, in serata, attorno alle 20.30, le fiamme sono divampate a Muzzano, in una zona boschiva sopra il laghetto. Sul posto i Pompieri di Lugano che hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento del rogo, che minacciava un’abitazione situata tra via Rovencano e via Muzzano. La polizia ha perlustrato la zona alla ricerca di eventuali tracce per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dopo circa un’ora la situazione è tornata sotto controllo.