Commozione, per la scomparsa di Marco Borradori, anche da parte del fondatore della Lega Umberto Bossi, da anni amico personale, oltre che collega di lotta politica, del sindaco di Lugano. Il «Senatur», al Corriere del Ticino, ha tenuto a dichiarare: «Voglio esprimere la mia vicinanza alla famiglia Borradori per la scomparsa dell’amico Marco, che si è sempre battuto per degli ideali importanti».