I movimenti sono lenti e affaticati. «Ho un forte dolore al petto che non mi fa neanche dormire», spiega. Ma gli occhi sono fieri, la voce a volte rotta dall’emozione ma determinata nel voler raccontare tutti i dettagli, anche quelli più cruenti: «La gente deve sapere quello che succede a due passi da loro, noi donne vittime di violenza non dobbiamo più soffrire in silenzio, senza che gli autori rimangano impuniti e senza un adeguato intervento delle forze dell’ordine». A due giorni dall’episodio che l’ha vista tristemente protagonista, la vittima del pestaggio all’autosilo Balestra si racconta. «L’autore dell’aggressione è il mio ex fidanzato, lo avevo lasciato poche ore prima. Successivamente ha insistito nel volermi vedere, avevo paura di qualche suo attacco di rabbia, ma alla fine dopo...