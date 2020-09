Ha preso il via con un quasi tutto esaurito la seconda edizione del Festival Endorfine di Lugano, iniziato stasera con la conferenza del noto virologo italiano Roberto Burioni dedicata alla COVID-19. L’incontro, moderato da Sergio Savoia, è stato l’occasione per riflettere su quanto accaduto negli scorsi mesi.

Nel corso dell’incontro sono stati toccati vari aspetti della crisi pandemica che stiamo vivendo, anche quello umano. «Molti di noi - ha detto Savoia - hanno avuto persone care o conoscenti che ci hanno lasciato a causa della malattia, fa male sapere che c’è chi ancora dice che il virus non esiste».

Burioni ha spiegato che se «si può negare qualcosa che non ci fa piacere, ma che il virus esista è inconfutabile. Ma perché è così pericoloso e non è solo una semplice influenza? Per due motivi: è molto contagioso e nessuno sembra avere un sistema immunitario in grado di difendersi. Tutta la popolazione mondiale, potenzialmente, può essere infettata. A far paura oggi è in particolare la statistica riguardante la percentuale di contagi da persone asintomatiche, circa il 50%».

Ad essere molto pericolosa, ha spiegato poi il professore, è la disinformazione sui vaccini. «Si può essere contrari ai vaccini, - ha detto - ma non si può dire che fanno male perché è semplicemente falso». Questo tema ha scaldato gli animi tra il manipolo di manifestanti «no vax» presenti all’esterno del boschetto Ciani, che hanno gridato slogan come «no ai vaccini obbligatori» e «no alle ritorsioni ai non vaccinanti». Ne è nato un battibecco che si è concluso con qualche critica ai manifestanti - meno di dieci persone, ma molto rumorose, - da parte del pubblico e all’invito da parte del moderatore Sergio Savoia a ignorarli.

Rispondendo a una domanda in merito ad un’eventuale seconda ondata; Burioni ha spiegato che tutto dipenderà dai comportamenti che tutti noi adotteremo. «La seconda ondata dipende da noi - ha detto - bisogna seguire le raccomandazioni sanitarie: stare attenti, distanziati, indossare la mascherina e sacrificare un po’ la nostra socialità. Poi arriverà un vaccino e sarà importante che sia messo a disposizione di tutti».

Il virologo si è concentrato sull’importanza dell’antidoto. «Vaccinarsi - ha detto - non è solo un atto di protezione individuale, ma anche un gesto di responsabilità sociale perché insieme alla protezione di un individuo singolo c’è la protezione dell’intera collettività. Ciò che è importante, mentre si sviluppa l’antidoto al coronavirus, è far si che esso venga accettato spiegando perché sarà importante vaccinarsi. L’obbligatorietà del vaccino sarebbe una sconfitta, così come sarebbe una catastrofe se il vaccino dovesse trasformarsi in uno strumento politico».

Sul palco per un saluto sono saliti all’inizio dell’incontro anche il sindaco di Lugano Marco Borradori e il capodicastero Eventi Roberto Badaracco. «Il fatto di essere qui insieme stasera, - ha detto - significa che abbiamo saputo reagire e confrontarci in modo molto serio con il virus. Ora il Ticino sta relativamente bene, ma non è certo il momento di abbassare la guardia».

Il coraggio degli organizzatori del festival, diretto da Roberta Nicolò, è stato poi elogiato da Badaracco: «Credo che Endorfine sia un tassello importante della cultura Luganese, un festival indipendente gestito da provati che lancia temi importanti portandoli nella nostra dimensione. Questo approfondimento e confronto di idee per la nostra città è molto importante».

