C’è anche Sergio Ermotti fra i premiati dell’Executive Award

La Lega non ci sta: «Quadri ha ricevuto il 25% di voti in più rispetto a Badaracco»

LUGANO

La decisione di nominare l’esponente PLR quale vicesindaco non è piaciuta al partito di via Monte Boglia, che critica «il far politica seguendo gli stessi vecchi schemi, stringendo alleanze di comodo in funzione delle poltrone»