C’è chi vuole intitolare una piazza di Lugano a Marco Borradori e chi il Polo sportivo e degli eventi (PSE). Nelle ultime ore è spuntata un’altra petizione sulla piattaforma change.orh che chiede, appunto, di dedicare al compianto sindaco il futuro PSE. «Il nostro sindaco Onorevole Marco Borradori ci teneva moltissimo e ne sarebbe fiero», spiegano i promotori. Per la legge, lo ricordiamo, bisogna però aspettare. Stando all’articolo 8 dell’Ordinanza municipale sulla toponomastica, lo stradario e la numerazione civica della Città di Lugano, e sulle targhe commemorative, «nessuna area di circolazione può essere denominata a persone che non siano morte da almeno dieci anni, e ciò per evitare scelte dettate da visioni settoriali o dalla spinta emotiva che segue la scomparsa». Difficilmente quindi la petizione – come anche quella di dedicare una piazza a Borradori – ha possibilità di riuscita immediata dato che la norma è stata scritta proprio pensando a casi come questi.