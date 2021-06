Emanuele Carpanzano, nato a Lörrach in Germania nel 1970, dopo gli studi in Ingegneria elettronica, ottiene un dottorato di Ricerca in Ingegneria informatica e automatica presso il Politecnico di Milano. Nel corso della sua carriera professionale presso il Politecnico di Milano, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la SUPSI, ha condotto numerosi progetti ed ha assunto crescenti ruoli strategici e di responsabilità nella ricerca, nello sviluppo e nel trasferimento della conoscenza.