Sarebbe potuto finire tutto in dieci minuti, ma la proposta di Demis Fumasoli di rinviare la discussione considerando le incertezze economiche causate dalla pandemia è stata accolta soltanto da tre colleghi. A quel punto il destino orario del dibattito in Consiglio comunale sul progetto del Polo sportivo di Lugano era segnato: mezzanotte e dintorni. Alla fine, però, come previsto, il plenum ha stanziato i 14 milioni necessari per progettare l’opera (50 favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti). Per quanto riguarda il trasloco degli uffici comunali in una delle due torri amministrative, il Municipio è stato invitato (senza obbligo) a presentare un messaggio ad hoc per affrontare il tema in modo approfondito. La questione resta controversa.

Il valore sociale

Ci sono state le critiche, ma anche gli appelli di chi crede fortemente in quest’opera e non vuole che Lugano perda l’occasione di realizzarla. «Non è più tempo di buttare la palla in tribuna, è ora di metterla in porta - ha sintetizzato Rinaldo Gobbi (PLR) - Dobbiamo prendere una decisione storica per questa città, dando una nuova casa al nostro amato FC Lugano. Ma il valore del Polo va oltre: sarà un elemento importante di aggregazione sociale». Sulla stessa frequenza Lorenzo Beretta Piccoli (PPD): «Il Polo sportivo è necessario e non solo per il FC Lugano. Lo è per tutte le società cittadine e per tutti i giovani che si avvicinano allo sport. Lugano, in questo, è nelle retrovie a livello svizzero: se non vogliamo perdere definitivamente il treno e stare al passo con i tempi, dobbiamo essere concreti e posare un tassello fondamentale per la città di domani». A proposito di stare al passo con i tempi, il municipale Roberto Badaracco non ha usato giri di parole: «Delle strutture attuali c’è da vergognarsi: stiamo cercando di recuperare il tempo perso rispetto al resto della Svizzera». Badaracco ha poi voluto rispondere ad alcune frecciate: «Il Municipio sta agendo in modo trasparente. Non abbiamo mai detto che il Polo sportivo sarebbe costato zero. Guardate altre realtà che hanno realizzato nuovi stadi... i costi sono quelli: centinaia di milioni (l’ordine di grandezza è quello anche per il Polo sportivo, ndr). A Lugano abbiamo 150 associazioni attive in tutti gli sport, 6.318 ragazzi che fanno parte dei movimenti giovanili e 20 mila atleti in tutto: un terzo della popolazione. Questo - ha concluso il municipale - per dire quanto lo sport fa parte del tessuto sociale ed economico di Lugano».