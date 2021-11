Dall’anno prossimo sarà quindi possibile visitare a pochi passi dal centro cittadino - in un edificio del 1931, immerso nel verde e affacciato sul lago - alcune selezioni della collezione storica del Museo e archivio Bally e una serie di mostre temporanee. Villa Heleneum sarà così trasformata in un polo culturale dinamico e integrato nel territorio.

Oltre alle esposizioni permanenti e temporanee, sarà creato anche un programma di attività educative in collaborazione con LAC Edu e con l’Università della Svizzera Italiana. Verranno allestite in Villa delle sale multimediali, nelle quali tecnologia e innovazione entreranno in scena anche attraverso installazioni artistiche e interazioni con altri istituti di ricerca, sia a livello nazionale sia internazionale. Bally Heleneum Lab ospiterà anche la Fondazione Peak Outlook, impegnata da anni nella salvaguardia dell’ambiente alpino, al fine di sviluppare e offrire al pubblico iniziative sul tema della sostenibilità.