Per chi aiuta le persone a trovare lavoro, il lavoro non manca mai. Anzi, aumenta. E con le incertezze economiche create dalla pandemia potrebbe aumentare ancora di più. Ne è consapevole la squadra di Luganonetwork, il servizio della Città che offre ai residenti una consulenza per la formazione e l’occupazione. Come detto, da fare ce n’è. L’anno scorso sono stati registrati 622 colloqui conoscitivi (nella media) e un aumento delle ricerche di lavoro, stage o apprendistato: 272 contro le 255 del 2018. I nuovi utenti sono stati 429, mentre 295 le aziende contattate da Luganonetwork. Altri due dati significativi sono il numero di curriculum vitae in linea con i profili richiesti dalle ditte, passati da 281 a 318, e quello dei colloqui di selezione effettuati dai candidati proposti dal servizio, 185 rispetto ai 170 del 2018, mentre i collocamenti sono stati 69 fra posizioni lavorative, stage e apprendistati. Il 2020 è cominciato con il coronavirus, che tuttavia non ha fermato l’attività di consulenza. «Il mantenimento del servizio, nella flessibilità delle forme adottate, rappresenta un segnale univoco di presenza non solo durante l’emergenza, ma soprattutto in previsione del lavoro che ci aspetta» sottolinea la responsabile della Divisione Socialità Sabrina Antorini Massa. «Il sostegno all’occupazione - aggiunge il capodicastero Lorenzo Quadri - è un obiettivo costante del Municipio, confrontato con le nuove sfide imposte dalla pandemia». Lo stesso Quadri, da noi intervistato sulle priorità e i risparmi della Città nel post coronavirus, aveva affermato che «in certi ambiti, come la promozione dell’impiego, la spesa va aumentata». Potenziamento in vista?