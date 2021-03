La cessione ai privati dell’aeroporto di Lugano potrebbe slittare. «Di due anni, nella peggiore delle ipotesi» ha fatto sapere il municipale Michele Foletti. Uno dei gruppi inizialmente in lizza per subentrare alla Città nella gestione dello scalo - gli indiani di SKN Haryana City Gas - hanno deciso di ricorrere e si sono rivolti al Consiglio di Stato. Sarà dunque il Governo (e poi eventualmente il Tribunale Amministrativo e il Tribunale federale) a stabilire se il Municipio di Lugano, nel suo processo di selezione dei privati, ha agito correttamente. SKN, tra le sette cordate che avevano espresso interesse a rilevare l’aeroporto, era stata descritta come la «terza forza» in gioco. Il terzo progetto più interessante. Dopo una serie di analisi però l’Esecutivo ha optato come noto per promuovere...